Ritorno da Roma con una pioggia di medaglie
Altra brillante prestazione del Taekwondo Marletta
14 giugno 2016 13:00
Si è svolto a Roma, presso il Centro di preparazione olimpica, l'undicesima edizione del Campionato internazionale Roma Kim e Liù,organizzato dalla FITA-Federazione Italiana Taekwondo. Il Centro Taekwondo Marletta torna a casa con 7 Medaglie:
ORO: Gabriele Rau, Rachele Befumo, Chiara Palumbo e Michael Maurici.
ARGENTO: Michael Peci, Francesco Befumo e Asia Marletta (vistoso errore tecnico dell'inversione dei sensori confermato anche dagli ufficiali di gara, ma ci é stata negata la possibilità di ripetere l'incontro di Asia).
Adesso, prossimo appuntamento con il Campionato internazionale che si svolgerà a Catania il 2-3 Luglio prossimi al Palacatania.