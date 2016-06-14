Ritorno da Roma con una pioggia di medaglie

Altra brillante prestazione del Taekwondo Marletta

95047.it Si è svolto a Roma, presso il Centro di preparazione olimpica, l'undicesima edizione del Campionato internazionale Roma Kim e Liù,organizzato dalla FITA-Federazione Italiana Taekwondo. Il Centro Taekwondo Marletta torna a casa con 7 Medaglie:

ORO: Gabriele Rau, Rachele Befumo, Chiara Palumbo e Michael Maurici.

ARGENTO: Michael Peci, Francesco Befumo e Asia Marletta (vistoso errore tecnico dell'inversione dei sensori confermato anche dagli ufficiali di gara, ma ci é stata negata la possibilità di ripetere l'incontro di Asia).

Adesso, prossimo appuntamento con il Campionato internazionale che si svolgerà a Catania il 2-3 Luglio prossimi al Palacatania.