RITROVATA CARTA "LIBRETTO POSTALE" A PATERNO: È DISPONIBILE PER IL RITIRO

Nell’ambito della rubrica dedicata agli oggetti smarriti, il sito 95047.it segnala il ritrovamento di una carta "libretto postale".L’oggetto è stato rinvenuto oggi in via delle Nazioni Unite a Paternò...

Nell’ambito della rubrica dedicata agli oggetti smarriti, il sito 95047.it segnala il ritrovamento di una carta "libretto postale".

L’oggetto è stato rinvenuto oggi in via delle Nazioni Unite a Paternò e attualmente è custodito presso il negozio di abbigliamento BM Store, situato nella stessa via.

Chiunque riconosca l’oggetto come proprio o abbia informazioni utili può recarsi presso il negozio per il ritiro.