RITROVATO ALESSANDRO FEDE, IL GIOVANE SCOMPARSO DA VENERDÌ SCORSO

Alessandro Fede, il giovane scomparso da Pozzallo, in provincia di Ragusa, dallo scorso venerdì è stato ritrovato a Samperi questa mattina. Finisce così l’ansia di parenti e amici che non avevano più avuto sue notizie.

Il sindaco di Pozzallo ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo: “Il nostro concittadino Alessandro Fede è stato ritrovato. Stiamo verificando le condizioni del ragazzo, a breve ci saranno ulteriori aggiornamenti”.