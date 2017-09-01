RITROVATO LUCA , IL GIOVANE SCOMPARSO IERI MATTINA A LINGUAGLOSSA

Sospiro di sollievo per i familiari di Luca Bonaccorsi, il giovane 21enne scomparso ieri mattina da casa sua a Linguaglossa, in provincia di Catania.Il ragazzo è stato ritrovato questa mattina sui mon...

Sospiro di sollievo per i familiari di Luca Bonaccorsi, il giovane 21enne scomparso ieri mattina da casa sua a Linguaglossa, in provincia di Catania.

Il ragazzo è stato ritrovato questa mattina sui monti sopra Linguaglossa, in località Serro Antico. Luca Bonaccorsi è in stato confusionale ma sta bene. Il giovane comunque è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti.

IL POST DEL SINDACO