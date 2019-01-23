Ritrovato nel Siracusano il cadavere del sub catanese disperso ieri sera

È stato ritrovato nel primo pomeriggio dai sommozzatori del nucleo dei Vigili del Fuoco di Catania il corpo del sub disperso nel tratto di mare compreso fra le località di Agnone e Brucoli.Si tratta d...

È stato ritrovato nel primo pomeriggio dai sommozzatori del nucleo dei Vigili del Fuoco di Catania il corpo del sub disperso nel tratto di mare compreso fra le località di Agnone e Brucoli.

Si tratta di Domenico Lo Giudice, un 35enne catanese che si era immerso alle 18 circa di ieri si è immerso in acqua da solo per andare a pescare e quando qualche ora dopo non ha fatto ritorno a casa è scattato l’allarme da parte dei familiari e degli amici.

Le ricerche coordinate dalla Capitaneria di Porto di Augusta hanno visto impegnati i sommozzatori e l’elicottero dei nuclei dei Vigili del Fuoco di Catania, la squadra dei Vigili del Fuoco di Augusta, la Capitaneria di Porto e i Carabinieri. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto dai sommozzatori all’interno di un anfratto in zona Costa Saracena. Il corpo è stato trasportato nella sede della Capitaneria di Porto di Augusta per consentire il riconoscimento da parte dei familiari e successivamente nell’obitorio dell’Ospedale Muscatello. Lo Giudice lascia la moglie e tre figli.