RITROVATO NELLA NOTTE IL 76 ENNE SCOMPARSO DA CASA, STA BENE

+++AGGIORNAMENTO+++E' stato ritrovato nella notte l'uomo di 76 anni che ieri era scomparso dalla propria abitazione, in località Nicolosi.La conferma arriva dai famigliari, che ci comunicano che ad i...

+++AGGIORNAMENTO+++

E' stato ritrovato nella notte l'uomo di 76 anni che ieri era scomparso dalla propria abitazione, in località Nicolosi.

La conferma arriva dai famigliari, che ci comunicano che ad individuarlo sono stati stanotte due ragazzi, che lo hanno riconosciuto dalla foto e lo hanno accompagnato a casa.

Ha 76 anni è malato diabetico e non può camminare bene, senza insulina potrebbe essere stato colpito da un malore.

Per favore se potete condividete.

Si tratta del drammatico annuncio pubblicato su Facebook dai famigliari

Chiunque lo vedesse è pregato di contattare immediatamente il 3474843186 oppure i Carabinieri.