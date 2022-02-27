RITROVATO ORDIGNO SULLA SPIAGGIA DI RODIA A MESSINA, ARRIVA DA UN SOMMERGIBILE MILITARE

Un razzo in spiaggia. E questa volta non si tratta di un residuato bellico ma di un'arma recente. Come riporta il sito gazzettadelsud, è accaduto sulla spiaggia di Rodia, a Messina. Per la precisione nella zona Passalacqua.

L'allarme da alcuni passanti che hanno avvistato il piccolo siluro sulla sabbia, a pochi metri dal mare. Si tratta di un razzo anti sonar ancora non esploso e, dicono gli esperti, in uso ai sommergibili della Marina Militare. Non si tratta quindi di un arma perduta da una nave nella prima o seconda guerra mondiale.

L'intera area è stata chiusa dai vigili urbani intervenuti sul posto insieme agli artificieri dell’Esercito.

Nei giorni scorsi, al largo delle coste ragusane, era stata diramata una allerta da parte della capitaneria di porto proprio per il passaggio di un sommergibile in zona. Un annuncio che aveva destato non poca preoccupazione nella gente del luogo e che era legato ad una serie di esercitazioni che si sono svolte nelle scorse settimane in quel tratto di mare.

Ed è possibile che il razzo trovato in queste ore sulla spiaggia messinese possa essere stato espulso da un sottomarino proprio nel corso di una delle esercitazioni che si sono svolte davanti alla Sicilia.