95047

RITROVATO STAMATTINA PEPPE CANNATA, IL GIOVANE STUDENTE DI SCICLI

Peppe Cannata è stato trovato.Il giovane ragazzo di Scicli di 26 anni e studente di Giurisprudenza, era scomparso pochi giorni fa e per lui si erano attivate immediatamente le ricerche.Il ragazzo è st...

A cura di Redazione Redazione
14 luglio 2019 11:36
RITROVATO STAMATTINA PEPPE CANNATA, IL GIOVANE STUDENTE DI SCICLI -
Dintorni
Condividi

Peppe Cannata è stato trovato.

Il giovane ragazzo di Scicli di 26 anni e studente di Giurisprudenza, era scomparso pochi giorni fa e per lui si erano attivate immediatamente le ricerche.

Il ragazzo è stato trovato stamattina alla stazione degli autobus di Modica: era in procinto di partire per Catania.

A fermarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Modica che subito dopo hanno sentito il giovane, decisamente sotto choc, ma in buono stato di salute.

Sembra che il ragazzo abbia dormito in questi giorni a Scicli.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047