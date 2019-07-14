RITROVATO STAMATTINA PEPPE CANNATA, IL GIOVANE STUDENTE DI SCICLI

Peppe Cannata è stato trovato.Il giovane ragazzo di Scicli di 26 anni e studente di Giurisprudenza, era scomparso pochi giorni fa e per lui si erano attivate immediatamente le ricerche.Il ragazzo è st...

A cura di Redazione 14 luglio 2019 11:36

Condividi