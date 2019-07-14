RITROVATO STAMATTINA PEPPE CANNATA, IL GIOVANE STUDENTE DI SCICLI
A cura di Redazione
14 luglio 2019 11:36
Peppe Cannata è stato trovato.
Il giovane ragazzo di Scicli di 26 anni e studente di Giurisprudenza, era scomparso pochi giorni fa e per lui si erano attivate immediatamente le ricerche.
Il ragazzo è stato trovato stamattina alla stazione degli autobus di Modica: era in procinto di partire per Catania.
A fermarlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Modica che subito dopo hanno sentito il giovane, decisamente sotto choc, ma in buono stato di salute.
Sembra che il ragazzo abbia dormito in questi giorni a Scicli.