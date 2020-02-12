RITROVATO UN ALTRO CORPO SENZA SENZA VITA NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA STAZIONE CENTRALE FS DI CATANIA

Nella serata di ieri, intorno alle 23,00, due sub privati avevano segnalato alla Capitaneria di Porto di Catania la presenza, nelle acque antistanti la scogliera di Catania, di un corpo senza vita.Già...

Nella serata di ieri, intorno alle 23,00, due sub privati avevano segnalato alla Capitaneria di Porto di Catania la presenza, nelle acque antistanti la scogliera di Catania, di un corpo senza vita.

Già nella stessa serata di ieri sono iniziate le ricerche in mare eseguite da personale della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco.

Questa mattina le operazioni di ricerca sono riprese all'alba con l'utilizzo di personale della Sezione Navale e del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania e Palermo, che ha affiancato il personale della Capitaneria di Porto di Catania.

Pochi minuti fa, nello specchio acqueo antistante la Stazione Centrale FS di Catania, i Vigili del Fuoco della Sezione Navale e del Nucleo Sommozzatori hanno rinvenuto e recuperato il corpo di un giovane uomo di colore che è stato consegnato a personale della Capitaneria di Porto, per l'avvio dei necessari accertamenti.