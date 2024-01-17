RIVOLUZIONE NEL MONDO DELLE CRIPTOVALUTE, I BITCOIN SI POTRANNO COMPRARE COME LE AZIONI O I FONDI COMUNI

Negli Stati Uniti la Securities and Exchange Commission (Sec) presieduta da Gary Gensler ha approvato il via libera dei primi undici Etf sui prezzi spot di Bitcoin. Si potranno ora comprare e vendere...

Negli Stati Uniti la Securities and Exchange Commission (Sec) presieduta da Gary Gensler ha approvato il via libera dei primi undici Etf sui prezzi spot di Bitcoin. Si potranno ora comprare e vendere particolari titoli legati ai Bitcoin su tutti i mercati finanziari ufficiali. Fino ad oggi in Bitcoin si poteva investire solo tramite canali paralleli, dove non c’è alcun tipo di controllo formale da parte della vigilanza finanziaria.

Gli ETF sono gli exchange-traded fund ed esistono già per altri tipi di investimenti, sono uno strumento piuttosto semplice con cui si può investire in alcune attività finanziarie – titoli, materie prime, azioni e altro – senza doverle comprare direttamente.

Con la capitalizzazione la prima criptovaluta al mondo è tornata in area 1.000 miliardi di dollari.

Il via libera della Sec spinge anche le altre criptovalute, con Ether, la seconda valuta digitale più grande. Il Bitcoin oggi è scambiato intorno ai 46.260 dollari, con un aumento dello 0,7% rispetto alla chiusura di ieri, mentre proseguono i guadagni realizzati questa settimana in previsione dell'approvazione.

La criptovaluta più famosa al mondo è salita di quasi il 9% quest'anno e ha raggiunto i 47.915 dollari ieri, il suo massimo da marzo 2022. Il prezzo è più che raddoppiato l'anno scorso, una sorta di ripresa dopo un 2022 turbolento per l'industria delle cripto valute, quando diverse società importanti sono crollate, in particolare la crypto exchange Ftx.