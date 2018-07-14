ROCCALUMERA: RUBANO UNA BARCA E FUGGONO IN MARE, ARRESTATI DUE CATANESI

I militari della Compagnia Carabinieri di Taormina, durante la scorsa notte, hanno arrestato due soggetti, P.L. e R.S., rispettivamente classe ’85 e ’86, entrambi catanesi, perché colti in flagranza di reato per furto aggravato in concorso di un natante.

Le indagini hanno preso inizio dalla denuncia del malcapitato avvenuta alle prime ore del 13 Luglio, accortosi che ignoti, approfittando del buio, stavano sottraendo il suo natante nella rada antistante Roccalumera.

Coraggiosamente il proprietario cominciava a seguire a distanza la sua imbarcazione a bordo della sua autovettura, seguendola grazie al rumore del motore, lungo tutta lo costa da Roccalumera sino a Giardini-Naxos. Avvertiti dallo stesso e descritto il natante, i militari della Compagnia Carabinieri di Taormina operavano immediate ricerche, sino a giungere al molo di Giardini-Naxos.

Giunti sul posto i Carabinieri ispezionavano la zona sino a notare due soggetti, di cui uno sopra un’imbarcazione e un altro a borda di un’autovettura, che armeggiavano a breve distanza con fare sospetto. I militari ben presto si accorgevano che il natante in questione corrispondeva a quello descritto dalla vittima del citato furto.

Pertanto i militari dell’Arma decidevano di intervenire immediatamente e controllare i soggetti e l’imbarcazione. Gli stessi, sopresi dalla tempestiva azione dei militari che non lasciava loro possibilità di fuga, venivano fermati ed entrambi ritrovati in possesso di inequivocabili strumenti di scasso.

Gli esiti delle indagini condotte dai Carabinieri portavano quindi allo stato di arresto dei due soggetti, al fine di essere posti innanzi all’Autorità Giudiziaria per essere giudicati con rito direttissimo. Il natante pertanto veniva restituito al legittimo proprietario.