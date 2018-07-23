95047

ROCCALUMERA: SINDACO VOLA IN MARE DURANTE PROCESSIONE

Disavventura per il sindaco di Roccalumera (Messina) Gaetano Argiroffi.Il primo cittadino è volato in acqua durante la processione in mare dedicata alla Madonna del Carmelo.Attimi di panico tra i pres...

A cura di Redazione Redazione
23 luglio 2018 08:10
ROCCALUMERA: SINDACO VOLA IN MARE DURANTE PROCESSIONE -
News
Condividi

Disavventura per il sindaco di Roccalumera (Messina) Gaetano Argiroffi.

Il primo cittadino è volato in acqua durante la processione in mare dedicata alla Madonna del Carmelo.

Attimi di panico tra i presenti. Fortunatamente la statua non si è mossa ed è rimasta ben salda sull'imbarcazione.
https://youtu.be/wY5z4R9oaf0

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047