RODIA (ME): BIMBO RISCHIA DI ANNEGARE, TRASPORTATO IN CODICE ROSSO AL POLICLINICO

È stato trasportato in codice rosso al Policlinico un bimbo di due anni che stamattina ha rischiato di annegare sul lungomare di Rodia (Messina).

A salvare il piccolo è stato l'immediato intervento di due operatori del 118 e di un medico che erano presenti in spiaggia. Ad accorgersi che il piccolo stava annegando è stato il padre che lo ha trovato a pancia in giù galleggiante in acqua. Il personale di soccorso, libero dal servizio ha provveduto a ventilare il bambino e a farli uscire l’acqua pressate nei polmoni, nel frattempo qualcuno ha chiamato l’ambulanza che è arrivata sul posto, insieme ad una pediatra che si trovava in spiaggia.

Stabilizzato il bambino è stato trasportato in codice rosso al policlinico universitario.

Sulla spiaggia molti i bagnanti in lacrime e anche i soccorritori profondamente scossi da quanto successo. Si teme che il bimbo non abbia respirato per molto tempo.

