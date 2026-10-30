Roghi e discariche abusive tra Fiumefreddo e Mascali: denunciato un 68enne, sequestrati 5 terreni

Denunciato un imprenditore agricolo di Giarre: sequestrati cinque appezzamenti di terreno di proprietà di terzi.

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia, al termine di un’attività di prevenzione, in particolare, dei reati in materia ambientale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 68enne ritenuto responsabile di “gestione illecita dei rifiuti” e “combustione illecita degli stessi”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Proprio nell’ambito di tali servizi, l’attenzione di un equipaggio, in transito in orario pomeridiano nella contrada Feotto del Lungomare Marina di Cottone, che si estende tra i territori dei comuni di Fiumefreddo di Sicilia e Mascali, è stata attirata da una colonna di fumo che proveniva da un terreno.

Gli operanti, avvicinatisi al punto preciso, sono entrati in un appezzamento di terreno e hanno visto un mucchio di rifiuti, tra cui erano visibili, poco prima che fossero avvolti dalle fiamme, buste e contenitori per frutta in plastica.

Poco distante, gli operanti hanno scorto un uomo mentre era ancora intento ad armeggiare con altro materiale. Supportati da un secondo equipaggio, i Carabinieri lo hanno identificato per un 68enne, pregiudicato residente a Giarre, titolare di un’azienda agricola.

Spento l’incendio, i Carabinieri hanno controllato l’intera area effettuando un accurato sopralluogo e accertando la presenza di diverse zone interessate da precedenti incendi, nonché dallo sversamento di rifiuti: pneumatici e parti di autovetture, mobili in disuso, neon e materiali ferrosi.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno denunciato il 68enne e sequestrato cinque appezzamenti di terreno, di proprietà di terzi, interessati dalla presenza dei predetti materiali.

Le attività di controllo del territorio finalizzate a prevenire e contrastare i reati ambientali, fenomeno che rappresenta una criticità importante, riguardano anche l’abbandono incontrollato di rifiuti che, oltre a deturpare il paesaggio, provoca gravi conseguenze sull’ambiente, tra cui l’inquinamento del suolo e delle risorse idriche, con potenziali rischi anche per la salute pubblica.

Fondamentale resta anche il contributo dei cittadini, chiamati a collaborare attivamente nel segnalare comportamenti illeciti e nel promuovere una cultura del rispetto e della legalità ambientale.