ROMA: 50ENNE CATANESE TROVATO MORTO VICINO DISCOTECA- AGGIORNAMENTI

L'autopsia. È morto a causa di un'emorragia cerebrale causata dalle percosse ricevute, Giuseppe Galvagno, il 50/enne massacrato di botte fuori da una discoteca di Roma sabato scorso.

È quanto emerge dalla autopsia svolta questo pomeriggio presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico Gemelli di Roma. In base all'esame autoptico i calci e i pugni sferrati dai cinque buttafuori della discoteca avrebbero provocato una emorragia cerebrale che ha causato il decesso dell'uomo.

Domani, intanto, sono fissati gli interrogatori di convalida per i cinque buttafuori, attualmente in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario, che si svolgeranno davanti al gip nel carcere di Regina Coeli.

