ROMA. CON UNA MICROCAMERA FILMAVA L’INTIMO DI DONNE CHE INDOSSAVANO LA GONNA, DENUNCIATO SICILIANO
E’ stato notato dal personale di vigilanza di un noto centro commerciale poichè si avvicinava sempre a signore che indossavano gonne o vestitini, posizionando tra le loro gambe, in maniera alquanto goffa, il piede destro.
Dopo averlo seguito nei suoi movimenti, la vigilanza ha notato il luccichio di una telecamera in corrispondenza di un foro della scarpa.
Capito che il 41enne di origine siciliana riprendeva, con questo escamotage, l’intimo delle donne, lo stesso è stato fermato.
All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene Serpentara, intervenuti in seguito alla segnalazione al numero unico di pronto intervento, l’uomo è stato denunciato per il reato di molestie e disturbo delle persone.
È stata sequestrata la microcamera, le due batterie e cinque telecomandi per l’attivazione delle registrazioni.
Le vittime, tutte ignare di essere riprese, non sono state individuate.
Le immagini recuperate, custodite presso il commissariato, saranno messe a disposizione della autorità giudiziaria.