Roma, due gelati e uno scontrino da 44 euro: la protesta di una turista americana diventa virale

La turista americana denuncia sui social un conto da 44 euro per due gelati vicino Piazza Navona. Il caso divide il web tra accuse di scarsa trasparenza e difesa del locale.

Quella che doveva essere una piacevole pausa nel centro storico di Roma si è trasformata in un episodio destinato a far discutere. Una turista americana in visita nella Capitale ha raccontato sui social di aver pagato ben 44 euro per due gelati acquistati nei pressi di Piazza Navona, scatenando un acceso dibattito tra utenti italiani e stranieri.

A rendere pubblica la vicenda è stata Nicole Ann, turista proveniente dalla Florida, che ha condiviso sul web la foto dello scontrino insieme al racconto della sua esperienza. Il post, pubblicato in un gruppo Facebook dedicato ai viaggiatori, ha raccolto in poche ore centinaia di commenti e reazioni.

La sorpresa al momento del conto

Secondo quanto riferito dalla turista, lei e il compagno avevano scelto due coppette gelato con diversi gusti, convinti di spendere una cifra decisamente inferiore. Durante la preparazione sarebbero stati aggiunti alcuni prodotti, tra cui dolci e decorazioni, che i due avrebbero interpretato come semplici guarnizioni incluse nella consumazione.

Solo al momento del pagamento la coppia si sarebbe resa conto dell'importo finale: 44 euro per due gelati consumati sul posto e senza servizio al tavolo.

Gli extra che hanno fatto lievitare il prezzo

Dallo scontrino condiviso online emergerebbe che il costo finale non riguardava esclusivamente il gelato. Oltre alle coppette di grandi dimensioni, sarebbero stati conteggiati diversi supplementi, tra cui panna, macarons e cannolini al pistacchio, elementi che avrebbero contribuito ad aumentare sensibilmente il totale.

Proprio la mancanza di chiarezza sugli extra è il punto contestato dalla turista, che sostiene di non essere stata informata in modo esplicito dei costi aggiuntivi.

Social divisi: trappola per turisti o semplice disattenzione?

La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social, dividendo gli utenti. Da una parte c'è chi ritiene che il personale avrebbe dovuto spiegare meglio il prezzo dei prodotti aggiuntivi; dall'altra chi evidenzia come nelle zone più frequentate dai turisti, soprattutto nel cuore di Roma, i prezzi possano essere particolarmente elevati e normalmente indicati nei listini.

L'episodio riaccende così il dibattito sui costi praticati in alcune aree turistiche italiane e sull'importanza di verificare sempre prezzi e supplementi prima di effettuare un acquisto.