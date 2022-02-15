ROMA, FALSE VACCINAZIONI PER AVERE IL GREEN PASS: ARRESTATI UN MEDICO E DUE PAZIENTI

Hanno simulato la somministrazione del vaccino per ottenere il “green pass”. Un medico e due pazienti sono stati arrestati in flagranza di reato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.Le Fiamm...

A cura di Redazione 15 febbraio 2022 14:02

