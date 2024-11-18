ROMA, INCIDENTE TRA DUE AUTO DELLA POLIZIA A TORREVECCHIA: MORTO L'AGENTE AMAR KUDIN, 32 ANNI. FERITI ALTRI DUE COLLEGHI

Incidente nella notte tra due volanti della polizia nel quartiere Monte Mario a Roma.Un poliziotto di 32 anni, Amar Kudin, è morto. Tre complessivamente i feriti: i due agenti alla guida e un passegge...

Un poliziotto di 32 anni, Amar Kudin, è morto.

Tre complessivamente i feriti: i due agenti alla guida e un passeggero. Sono ancora in corso i rilievi da parte della polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Da una prima ricostruzione, l'impatto è avvenuto tra un'auto del distretto di polizia Primavalle e una del servizio Volanti intorno alle 5 del mattino in via dei Monfortani. Alla guida della volante del commissariato c'era una agente, rimasta ferita, il poliziotto deceduto e un fermato.

L'altra volante si stava, invece, recando sul luogo di una rissa. Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso i rilievi della polizia locale.

Il poliziotto morto, Amar Kudin, era in servizio al commissariato Primavalle Amar Kudin. Nato in Croazia, era arrivato giovanissimo in Italia dove a Treviso aveva scoperto il rugby. Attualmente giocava nel Civitavecchia Rugby, in passato aveva militato anche nelle Fiamme Oro.

La Russa: Condoglianze per la vittima dell'incidente tra volanti

"Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario, e nel corso del quale ha perso la vita un poliziotto di 32 anni e altri due agenti sono rimasti feriti. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l'augurio di pronta guarigione". A scriverlo sui social è il presidente del Senato Ignazio la Russa.