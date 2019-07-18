ROMA, MORTO A 90 ANNI LO SCRITTORE LUCIANO DE CRESCENZO

E' morto lo scrittore Luciano De Crescenzo.Avrebbe compiuto a breve 91 anni, il 18 agosto 2019. Era l’autore del famosissimo "Così parlò Bellavista" e di «Storia della Filosofia»Era nato a Napoli nel...

E' morto lo scrittore Luciano De Crescenzo.

Avrebbe compiuto a breve 91 anni, il 18 agosto 2019. Era l’autore del famosissimo "Così parlò Bellavista" e di «Storia della Filosofia»

Era nato a Napoli nel 1928 e aveva fatto molti piccoli lavoretti prima di laurearsi in Ingegneria.

Era un grande appassionato e studioso di filosofia, e per questo dopo vent’anni da dirigente d’azienda abbandonò la carriera in un’azienda informatica per cominciare a scrivere – il suo primo e più famoso libro,

Così parlo Bellavista, è del 1977 – e a partecipare a trasmissioni televisive che gli diedero grandissima popolarità, soprattutto con Maurizio Costanzo e Renzo Arbore.

A partire dagli anni Ottanta, affiancò all’attività di scrittore anche quelle di autore televisivo, sceneggiatore e regista.

In tutto ha scritto cinquanta libri, vendendo milioni di copie in molti paesi del mondo.