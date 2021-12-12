ROMA: “NON INCARTATE I REGALI DI NATALE”: L’APPELLO DELL’ASSESSORE PER RIDURRE I RIFIUTI

La città di Roma da decenni è alle prese con l’enorme problema dello smaltimento dei rifiuti. Oltre che con le incivili abitudini di molti romani in tema ambientale. Per cercare di rimediare a questa...

La città di Roma da decenni è alle prese con l’enorme problema dello smaltimento dei rifiuti. Oltre che con le incivili abitudini di molti romani in tema ambientale. Per cercare di rimediare a questa preoccupante situazione, con l’immondizia che si accumula regolarmente anche fuori dai cassonetti, l’assessore all’Ambiente della Giunta guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, ha pensato di lanciare un appello ai cittadini. “Fate meno pacchi di Natale”, consiglia Sabrina Alfonsi. Ma le sue parole finiscono subito in pasto ai leoni da tastiera sui social network.

“Cari romani, fate meno pacchi di Natale”, sono queste le parole utilizzate dall’assessore del Pd Sabrina Alfonsi, secondo Il Messaggero. “Ci tengo proprio a dirlo. – prosegue nel suo appello la Alfonsi – per riuscire a tenere la città di Roma pulita serve anche un aiuto da parte della cittadinanza. Per evitare la crisi, c’è bisogno di senso civico. Ma non è detto che meno pacchi significhi meno regali. Ma quest’anno dobbiamo limitare gli imballaggi, gli incartamenti”.

Il pressante invito dell’assessore non ha però convinto gli scettici. Sui social in molti si chiedono se, quella di impacchettare meno regali risparmiando carta, possa essere proposta come una delle soluzioni possibili contro l’accumulo di rifiuti a Roma.

A quel punto l’assessore Dem è costretta a precisare.

“Il problema degli imballaggi non è uno scherzo. – aggiunge la Alfonsi – Come amministrazione abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili per migliorare la raccolta, che era oggettivamente in crisi. E per trovare nuovi sbocchi per l’immondizia che viene prodotta a Roma. Ma Natale è un periodo particolarmente complicato, proprio per i pacchi. Cresce la produzione dei rifiuti, che invece deve diminuire. A partire dalle carte dei regali”, conclude.

