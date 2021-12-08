95047

ROMA, NUDO NELLA FONTANA DELLE NAIADI A PIAZZA REPUBBLICA: AGENTI IN ACQUA PER BLOCCARLO

Choc a Roma. In piazza della Repubblica, in pieno centro, vicino alla stazione Termini, un ragazzo di colore ha fatto il bagno nudo nella fontana delle Naiadi. La notizia è riportata sul Messaggero.it...

08 dicembre 2021 20:57
Choc a Roma. In piazza della Repubblica, in pieno centro, vicino alla stazione Termini, un ragazzo di colore ha fatto il bagno nudo nella fontana delle Naiadi. La notizia è riportata sul Messaggero.it. Il fatto è successo nella mattina di oggi, mercoledì 8 dicembre.

Segnalato dai passanti, sul posto è arrivata la Polizia locale che ha chiesto al ragazzo, che aveva solo un cappello rosso in testa, di uscire dalla fontana e di rivestirsi. La risposta è stata negativa e gli agenti sono stati costretti ad entrare nell’acqua e a bloccare il ragazzo. Non senza – come sottolinea sempre il sito del Messaggero – momenti di tensione

