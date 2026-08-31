Roma, padre, madre e figlia disabile di 5 anni morti: ipotesi omicidio-suicidio, ucciso anche il cane

Sul caso indagano le forze dell’ordine: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori quella dell’omicidio-suicidio

Tragedia nel quartiere Pietralata, a Roma, dove una famiglia è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Le vittime sono un uomo, la moglie e la loro figlia di appena 5 anni, affetta da disabilità. Morto anche il cane della famiglia.

La drammatica scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 agosto, in un appartamento di via dell’Antracite. A lanciare l’allarme sarebbe stato un familiare, preoccupato perché da diverse ore non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta dell’abitazione, insieme ai carabinieri e al personale del 118. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori hanno trovato i tre corpi nella camera da letto. Le vittime presentavano ferite provocate da colpi d’arma da fuoco.

Durante il sopralluogo è stato trovato senza vita anche il cane della famiglia, anch’esso raggiunto da colpi d’arma da fuoco. Nell’abitazione sarebbe stata inoltre rinvenuta una pistola regolarmente detenuta.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica e stabilire con precisione cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione. Tra le ipotesi investigative c’è quella dell’omicidio-suicidio, ma gli accertamenti sono ancora in corso e la dinamica non è stata definitivamente chiarita.

Secondo le prime informazioni, il padre aveva 32 anni e la madre 31. La bambina aveva 5 anni ed era affetta da disabilità. I corpi sono stati trovati nella camera da letto dell'abitazione.

Sul posto sono proseguiti i rilievi dei carabinieri, impegnati a raccogliere tutti gli elementi utili per ricostruire le ultime ore della famiglia e chiarire chi abbia utilizzato l’arma.

Una tragedia che ha sconvolto il quartiere romano di Pietralata, mentre gli investigatori cercano ora di ricostruire ogni dettaglio della vicenda.