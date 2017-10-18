ROMA: PARROCO DETECTIVE SMASCHERA LADRO IN UNA CHIESA

25 euro e 40 centesimi, questo il bottino di un ladro specializzato ad “operare” sulle cassette delle offerte, arrestato dalla Polizia di Stato sull’Appia Antica.Ad accorgersi del furto, grazie ad una...

25 euro e 40 centesimi, questo il bottino di un ladro specializzato ad “operare” sulle cassette delle offerte, arrestato dalla Polizia di Stato sull’Appia Antica.

Ad accorgersi del furto, grazie ad una telecamere puntata ad hoc, è stato il parroco che ha chiamato “in diretta” il 112 –Numero unico delle emergenze- così, due equipaggi del Reparto Volanti hanno potuto bloccare il ladro ancora sul sagrato.

M.G., queste le iniziali del 57enne romano fermato dalle volanti, è stato accompagnato presso il commissariato Tor Carbone dove a suo carico sono emersi vari precedenti di polizia, alcuni dei quali, molto simili al furto odierno.

Dopo gli atti di rito M.G. è stato arrestato e subito posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.