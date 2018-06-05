ROMA: Parte colpo a guardia giurata in visita dal medico, muore paziente in sala d'attesa

Assurda tragedia a Roma in uno studio medico nella zona est della città. Un uomo di 68 ani, Gaetano Randazzo, che era nella sala d'attesa è morto centrato da un colpo di pistola esploso da una guardia...

Assurda tragedia a Roma in uno studio medico nella zona est della città. Un uomo di 68 ani, Gaetano Randazzo, che era nella sala d'attesa è morto centrato da un colpo di pistola esploso da una guardia giurata che stava effettuando una visita medica nella stanza accanto.

La tragedia si è consumata in uno studio medico di Colli Aniene, in viale Palmiro Togliatti 1640. Da una prima ricostruzione sembra che la guardia giurata, di 40 anni, si trovasse nella stanza accanto per una visita per il rinnovo del porto d'armi. A un certo punto l'uomo avrebbe estratto l'arma, forse per mostrarla al dottore, ed è partito il colpo che ha attraversato la parte i cartongesso centrando Gaetano Randazzo. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e i carabinieri della compagnia di Montesacro che indagano sulla vicenda.

Arrestata la guardia giurata. I carabinieri hanno arrestato il vigilante. L'uomo, 40 anni, è accusato di omicidio colposo. A quanto ricostruito finora, la guardia giurata era dal medico per un certificato relativo al porto d'armi quando il dottore gli avrebbe chiesto di mostrargli la pistola. Prendendola gli sarebbe partito accidentalmente il colpo.

Choc nello studio medico. La tragedia si è consumata davanti agli occhi increduli di altri pazienti che in quel momento si trovavano con la vittima nella sala d'aspetto. Sconvolti, avrebbero raccontato di aver sentito prima lo sparo e poi visto la vittima accasciarsi per terra. Gli inquirenti in queste stanno ascoltando la guardia giurata, il medico e diversi testimoni per ricostruire con esattezza quello che è accaduto.

(ANSA)