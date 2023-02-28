ROMA. PITBULL AGGREDISCE TRE PERSONE: ABBATTUTO DAI CARABINIERI A COLPI DI PISTOLA

Un pitbull ha attaccato tre persone prima di essere ucciso dai carabinieri a colpi di pistola. Il cane, fuggito da una villa a Tivoli (Roma), ha aggredito sia i passanti che i cani e i gatti che si è...

Un pitbull ha attaccato tre persone prima di essere ucciso dai carabinieri a colpi di pistola. Il cane, fuggito da una villa a Tivoli (Roma), ha aggredito sia i passanti che i cani e i gatti che si è trovato di fronte. Nonostante l'uso del taser da parte dei militari, l'animale non si è fermato.

I feriti sono stati curati in ospedale e hanno riportato una prognosi di sette giorni per la guarigione.

L'animale ha seminato il panico nel quartiere residenziale di Paterno a Tivoli. Ha ucciso un gatto e ha attaccato un sessantenne e un trentenne (padre e figlio che stavano passeggiando con il loro cane al guinzaglio) e ha morso il braccio di un settantenne.

Gli altri presenti hanno cercato di proteggersi dietro cancelli e muretti, cercando di allontanarsi il più possibile per chiedere aiuto alle autorità. Un testimone ha dichiarato al quotidiano Il Mattino: "Il pitbull è apparso all'improvviso in un tranquillo pomeriggio tra chi giocava, chi passeggiava e chi si preparava per il weekend".