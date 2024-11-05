ROMA. RAGAZZINO ACCOLTELLATO NEL CORTILE DI SCUOLA DA UNA COMPAGNA DODICENNE: 'HA FATTO LA SPIA'

Ha fatto la spia".E' quanto avrebbe detto la ragazzina di 12 anni che stamattina ha accoltellato un compagno di classe nel cortile di una scuola alle porte di Roma, Santa Maria delle Mole. L'episodio...

Ha fatto la spia".

E' quanto avrebbe detto la ragazzina di 12 anni che stamattina ha accoltellato un compagno di classe nel cortile di una scuola alle porte di Roma, Santa Maria delle Mole.

L'episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi quando - a dire della ragazza - il compagno avrebbe riferito a una professoressa di averla vista copiare un compito.

Ma gli investigatori stanno verificando se dietro al gesto possano esserci altri motivi. La ragazzina, dopo essere scappata a piedi, ha contattato in lacrime il 112. I carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole hanno sequestrato il coltello da cucina, che ha una lama di 10 centimetri, usato per l'aggressione.

Il ragazzino, portato in ospedale, non è in gravi condizioni ha riportato ferite alla mano e al petto. Subito sono intervenuti il preside e il personale della scuola per soccorrere il ragazzo trasferito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.