Roma, si spoglia sul bus e molesta i passeggeri: denunciato 59enne della provincia di Catania.

Momenti di tensione a Roma su un bus Atac. L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha costretto il mezzo a fermarsi per oltre mezz’ora. Necessario l'intervento dei carabinieri e dei sanitari.

isagi e momenti di apprensione nella tarda serata di ieri a Roma, dove un uomo di 59 anni, originario della provincia di Catania e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dopo aver creato problemi a bordo di un autobus Atac.

Come riportato dal sito Repubblica.it, l'episodio si è verificato poco prima delle ore 23 in piazza Zama. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe iniziato a spogliarsi davanti agli altri passeggeri presenti sul mezzo, assumendo comportamenti molesti che hanno spinto l'autista a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

L'autobus è rimasto fermo mentre venivano effettuate le operazioni necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante che hanno individuato e bloccato il 59enne.

Alla vista dei militari, l'uomo avrebbe reagito opponendo resistenza e rivolgendo minacce ai carabinieri. Considerato il suo evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato necessario anche l'intervento del personale sanitario prima di completare le procedure di identificazione e messa in sicurezza.

L'episodio ha provocato disagi alla circolazione del trasporto pubblico sulla tratta tra piazza Zama e la Stazione Tiburtina, con il servizio rimasto fermo per oltre trenta minuti.

Al termine degli accertamenti, il 59enne è stato denunciato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.