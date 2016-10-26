Rompono il vetro ed entrano nel negozio di bomboniere

E’ accaduto la notte scorsa in via Vittorio Emanuele: i ladri hanno messo tutto sottosopra come se stessero cercando qualcosa

furto2 Dopo hanno rotto il vetro e fatto irruzione all’interno del negozio di bomboniere che si trova in via Vittorio Emanuele. Più che rubare, i ladri hanno setacciato cassetti e armadi: come se fossero alla ricerca di qualcosa. Quello che è certo è che i proprietari questa mattina hanno trovato, non senza restare sorpresi, tutto messo a soqquadro. Cosa cercavano o cosa volevano rubare?

La domanda resta senza risposta: il danno arrecato, invece, c’è. E c’è tutto, tanto per cambiare.