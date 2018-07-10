RONALDO ALLA JUVENTUS: ORA È UFFICIALE!

Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. La trattativa per il più forte giocatore del mondo si è perfezionata nel pomeriggio di oggi, martedì 10 luglio 2018. Una data che resterà nella storia del calcio italiano.

IL COMUNICATO REAL

Lo ha reso noto, alle 17.32, il Real Madrid con un comunicato sul proprio sito:

"Il Real Madrid CF comunica che, in risposta alla volontà e alla richiesta espresse dal giocatore Cristiano Ronaldo, ha accettato di trasferirsi alla Juventus FC

Oggi il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine a un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore del mondo e che ha ha segnato uno dei momenti più brillanti nella storia del nostro club e del calcio mondiale.

Al di là dei titoli conquistati, dei trofei raggiunti e dei trionfi raggiunti nei campi di gioco in questi 9 anni, Cristiano Ronaldo è stato un esempio di dedizione, lavoro, responsabilità, talento e miglioramento.

È diventato anche il capocannoniere nella storia del Real Madrid con 451 gol in 438 partite. In totale 16 titoli, tra cui 4 coppe europee, 3 di loro consecutivi e 4 nelle ultime 5 stagioni. Su base individuale, con la maglia del Real Madrid ha vinto 4 Gold Balls, 2 The Best e 3 Gold Boots, tra molti altri premi.

Per il Real Madrid Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei suoi grandi simboli e un riferimento unico per le prossime generazioni.

Il Real Madrid sarà sempre la tua casa.