ROSANNA NATOLI ACCUSA I COLLEGHI DEL CSM: "VIOLENTATA PSICOLOGICAMENTE, SI ANNULLI LA NOMINA DEL PM DI CATANIA

La consigliera del Cms Rosanna Natoli ha presentato al Comitato di presidenza del Csm una richiesta di annullamento di tutte le delibere di plenum del 17 luglio 2024, per essere stata impedita la sua presenza alla seduta con azioni che l'hanno "terrorizzata, forzata e violentata psichicamente da parte dei consiglieri di Area e di Md".

È quanto riferiscono fonti del Csm.

Natoli, componente laica del Consiglio in quota Fratelli d'Italia, alcuni mesi fa è stata accusata di aver rivelato atti di inchiesta alla magistrata Maria Fascetto Sivillo, condannata dal tribunale di Messina, che doveva affrontare un provvedimento disciplinare.