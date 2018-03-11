ROSOLINI (SR): Incidente mortale, la vittima una mamma di 30 anni
Drammatico incidente stradale questa sera. Una donna è morta nella strada Rosolini Modica. La vittime è Elena Roccasalva, che si trovava su una Ford Fiesta.La donna, era seduta sul sedile passeggero e...
Drammatico incidente stradale questa sera. Una donna è morta nella strada Rosolini Modica. La vittime è Elena Roccasalva, che si trovava su una Ford Fiesta.
La donna, era seduta sul sedile passeggero e viaggiava in compagnia del marito, alla guida dell’auto, e del figlioletto, che si trovava sul sedile posteriore.
A quanto pare, il marito della donna avrebbe effettuato una manovra improvvisa rovinando contro un muretto a secco.
La passeggera, nell’impatto, ha riportato lesioni gravissime, che si sono rivelate fatali.
Il marito e il bambino sono ricoverati a Modica, non sono in gravi condizioni.