ROSOLINI: TENTANO DI SRADICARE UN BANCOMAT CON UN ESCAVATORE RUBATO A PATERNO'

Tentato furto di un bancomat dell’agenzia Unicredit, in piazza Garibaldi a Rosolini, in provincia di Siracusa.

Ignoti malfattori hanno tentato di sradicare il bancomat dell’Unicredit lì presente: in sei, utilizzando un escavatore rubato pochi giorni fa a Paternò come ariete, hanno tentato di sradicare l’ATM dal muro.

L’allarme, scattato all'abbattimento del bancomat, e l’arrivo immediato dei Carabinieri, ha indotto i malviventi a desistere dal loro intento, lasciando il bancomat sul posto.

I militari del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto e della Stazione di Rosolini sono al lavoro per risalire agli autori di questi furti. Al vaglio anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della banca.