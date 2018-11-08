I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza la 45enne Concetta ALBERTI, già gravata da precedenti specifici, poiché ritenuta responsabile di furto aggravato e f...

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza la 45enne Concetta ALBERTI, già gravata da precedenti specifici, poiché ritenuta responsabile di furto aggravato e false attestazioni a pubblico Ufficiale sulla propria identità.

RUBA ALL’EUROSPIN MA SI SPACCIA PER LA VICINA DI CASA, ARRESTATA

La donna è stata bloccata da una pattuglia del Nucleo Operativo all’uscita del supermercato “EUROSPIN” di via Etnea 34, immediatamente dopo aver asportato ed occultato prodotti alimentari di vario genere.Ai militari, che le chiedevano i dati identificativi, ha fornito quelli della vicina di casa.La refurtiva, del valore di oltre 200 euro, è stata restituita all’avente diritto, mentre l’arrestata in attesa della direttissima è stata relegata agli arresti domiciliari.