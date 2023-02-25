RUBA AUTO IN CENTRO COMMERCIALE DI GIARRE, ARRESTATO DA CC

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato in flagranza un 34enne di origini rumene (Giarre), già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di “furto aggravato”.I C...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno arrestato in flagranza un 34enne di origini rumene (Giarre), già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di “furto aggravato”.

I Carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio in via Colombo a seguito della segnalazione di un passante, pervenuta per il tramite del 112 N.U.E., che ha riferito di un tentativo di intrusione in atto da parte di un uomo all’interno di un’abitazione.

Sopraggiunti tempestivamente in prossimità dello stabile indicato i militari dell’Arma hanno immediatamente concentrato la loro attenzione su una BMW 320 parcheggiata in strada e già segnalata poiché oggetto di furto denunciato poche ore prima presso la stazione di Giarre.

Dopo aver ispezionato il veicolo in argomento che si presentava aperto e con i finestrini abbassati i Carabinieri, nel frattempo, hanno notato sopraggiungere, ad alcuni metri di distanza, un uomo già da loro conosciuto ed in effetti identificato per il 34enne. Quest’ultimo, sottoposto a perquisizione personale dai militari operanti, è stato trovato in possesso delle chiavi della BMW e, alla richiesta di chiarire tale circostanza, ha ammesso di essere l’autore del furto, non trascurando di fornire dettagli relativamente alla dinamica del furto.

Al riguardo, infatti, il 34enne ha precisato che nella mattinata aveva trovato l’auto posteggiata presso un centro commerciale di Giarre e che, all’atto del furto, l’auto si presentava con le chiavi inserite nel cilindro di accensione.

I Carabinieri hanno posto il 34enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.