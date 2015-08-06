Ruba cavi alla Telecom: ai domiciliari 39enne paternese

L'uomo è stato bloccato in via Casalina a Belpasso

95047.it I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato, in flagranza di reato, il 39enne paternese Antonino Meci con l'accusa di furto aggravato. La pattuglia, preposta al controllo del territorio ed in particolare al contrasto dei reati predatori in genere, ieri pomeriggio lo ha bloccato in Via Casalina a Belpasso mentre si allontanava con una trentina di metri di cavi di rame rubati poco prima dagli impianti telefonici della Telecom Italia.

La refurtiva è stata restituita alla società telefonica mentre l'arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto ai domiciliari.