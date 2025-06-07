RUBA CIBO AL SUPERMERCATO E AGGREDISCE IL RESPONSABILE: ARRESTATO 33ENNE A CATANIA

Ha riempito le tasche di confezioni di formaggi e sushi per poi presentarsi alle casse di un supermercato di via Regina Margherita e pagare soltanto una lattina di birra.Il gesto di un catanese di 33...

Il gesto di un catanese di 33 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, non è passato inosservato.

Il responsabile della filiale, per evitare che il ladro potesse farla franca, l’ha seguito fino al parcheggio dove gli ha chiesto di svuotare le tasche, visibilmente rigonfie a causa delle confezioni di cibo, che aveva tentato maldestramente di occultare.

L’uomo ha fatto finta di niente e ha rifiutato di collaborare, ragion per cui il dipendente del supermercato ha chiamato la Polizia. A quel punto, il ladro ha lanciato in faccia la lattina di birra che aveva tra le mani, colpendo il responsabile della filiale all’occhio e procurandogli un ematoma allo zigomo.

Dopo averlo spintonato, il 33enne è riuscito a scappare verso piazza Roma, seguito dal dipendente nonostante le ferite riportate.

Durante il tragitto, il ladro ha cominciato a perdere le confezioni di cibo rubato, tra cui una sushi e due di formaggio. Nei pressi di via Etnea i poliziotti hanno messo fine alla sua fuga, riuscendo a bloccarlo definitivamente. Dopo essere stato identificato, l’uomo è stato arrestato per il reato di rapina impropria e, su disposizione del PM di turno, è stato condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.