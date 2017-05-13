RUBA GENERI ALIMENTARI ALL' ARD DISCOUNT ARRESTATA 19 ENNE
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza una 19enne, catanese, per furto aggravato.
Ieri mattina, una Gazzella, su richiesta da parte di personale della vigilanza, è intervenuta al Largo Delle Zagare bloccando la giovane mentre tentava di allontanarsi dal supermercato “Ard Discount” con un borsone pieno di generi alimentari rubati poco, nel predetto esercizio commerciale.
La refurtiva, per un valore di oltre 150 euro, è stata restituita al responsabile aziendale.
L’arrestata è stata ristretta ai domiciliari in attesa di essere giudicata con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.