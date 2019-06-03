RUBA I SOLDI DAI CONTI CORRENTI POSTALI DEI CLIENTI E FUGGE IN GERMANIA CON OLTRE MEZZO MILIONE

I Carabinieri di Agrigento hanno catturato in Germania Pasquale Distefano, 62 anni, impiegato infedele di un istituto di credito di Favara (AG) che aveva fatto sparire 573 mila euro dai conti correnti...

Gli investigatori, sulle tracce del ricercato sin dal 12 febbraio scorso, quando si era reso irreperibile dopo l'emissione di un provvedimento restrittivo, lo hanno localizzato in un appartamento di Volklingen, un centro di 40 mila abitanti vicino al confine con la Francia.

L'arresto è avvenuto in collaborazione con la polizia tedesca, che, a seguito di un blitz, lo ha sorpreso all'interno della sua abitazione.

Distefano è accusato di peculato; nei suoi confronti il Tribunale di Agrigento aveva spiccato un mandato di arresto Europeo dopo che, già a febbraio, all'uomo erano stati sequestrati immobili e veicoli per quasi 600 mila euro.

I particolari dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, alla presenza del Colonnello Giovanni Pellegrino.(ANSA).