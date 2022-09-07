RUBA PC IN UN BAR DI PALERMO, “BECCATA” DALLE TELECAMERE: TITOLARI POSTANO FOTO SUI SOCIAL

Un furto alla luce del sole e davanti alla clientela del bar la Martorana di corso Vittorio Emanuele, a Palermo.Sono stati gli stessi proprietari dell'esercizio commerciale a raccontare l'episodio sui...

Sono stati gli stessi proprietari dell'esercizio commerciale a raccontare l'episodio sui social: la responsabile del furto avrebbe approfittato di un attimo distrazione delle persone presenti portando via un computer, ma è stata individuata dai titolari, che hanno postato anche la foto della donna intenta a rubare su Facebook.

"Arrestata e tornata in libertà - scrive la proprietaria del bar Doriana Ribaudo -. L'abbiamo beccata e chiamato la Polizia. Noi abbiamo dato il nostro contributo, anche se il pc era già stato rivenduto. Attendiamo lo Stato. La ragazza è tornata immediatamente libera. Non bastavano le immagini delle telecamere. Al netto della beffa per chi denuncia, c'è anche un problema sociale. Questa ragazza è una tossicodipendente, forse ancor prima del carcere avrebbe bisogno di un bel centro di recupero dove rimanere non una settimana ma mesi".

(ANSA).