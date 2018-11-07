RUBA UN PROFUMO DA 85 EURO ALLA RINASCENTE DI CATANIA, PRESO
Nella serata di ieri, agenti delle Volanti hanno arrestato il catanese Danilo Concetto Carchiolo, classe ’88 responsabile del reato di furto aggravato.L’uomo è entrato a “la Rinascente” di via Etnea e...
Nella serata di ieri, agenti delle Volanti hanno arrestato il catanese Danilo Concetto Carchiolo, classe ’88 responsabile del reato di furto aggravato.
L’uomo è entrato a “la Rinascente” di via Etnea e, dopo aver divelto la placca antitaccheggio, si è impadronito di un profumo di marca, del valore di 85 euro, nascondendolo nella tasca del giubbino che aveva indosso, per poi uscire dal negozio e allontanarsi nelle strade limitrofe.
L’azione, tuttavia, non è sfuggita al personale addetto alla vigilanza che, dopo aver allertato la Polizia di Stato, si è messo all’inseguimento del taccheggiatore, bloccandolo poco dopo.
Giunti sul posto gli agenti hanno preso in consegna Carchiolo che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato ancora in possesso del profumo rubato.
Condotto in questura, su disposizione del Pm di turno, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida