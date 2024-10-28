RUBA UN PROFUMO IN UN NEGOZIO DI VIA ETNEA, LADRA SERIALE ARRESTATA

È stata sorpresa con le mani nel sacco dalla Polizia di Stato mentre cercava di rubare in un noto store di via Etnea.Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno arrestato per furt...

Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno arrestato per furto aggravato una ladra seriale che, poco prima, aveva appena messo a segno un nuovo colpo in un’attività commerciale del centro cittadino.

In particolare, la donna, una catanese di 56 anni, è stata notata dal personale del negozio mentre, con disinvoltura, stava mettendo in borsa un costoso profumo di un brand francese, prelevato da un espositore.

Da qui la segnalazione ai poliziotti che sono giunti sul posto e hanno fermato la donna la quale, nel frattempo, stava cercando di allontanarsi.

Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, la donna si era aggirata tra gli scaffali per scegliere il profumo, evidentemente non soltanto per la sua fragranza, ma anche per il suo valore economico. Una volta rimosso l’antitaccheggio, la 56enne catanese aveva aperto la propria borsa per conservare il profumo e cercare di portarlo via, provando a superare le casse senza pagare.

Durante la perquisizione della borsa, i poliziotti hanno trovato, oltre al profumo, anche una tronchesina, probabilmente utilizzata per compiere furti.

Per tali ragioni, la signora, che ha svariati precedenti penali per rapina e furto, è stata arrestata per il reato di furto aggravato e denunciata per possesso ingiustificato di materiale atto allo scasso.