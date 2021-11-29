RUBA UNA COLLANA DALLA VASCHETTA ALL'AEROPORTO DI CATANIA, DENUNCIATO CHEF 40ENNE
Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria dello Scalo Marittimo dell’Ufficio Polizia di Frontiera “Aerea e Marittima” di Catania, a seguito di minuziose attività di indagine, denunciava in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania un passeggero in partenza per Venezia di anni 40 responsabile di furto aggravato.
Lo chef ingolosito dalla collana dimenticata, nella vaschetta adibita ai controlli radiogeni, da una donna catanese anch’essa in partenza, anziché consegnarla a personale della sicurezza presente sul posto, se ne impossessava e si imbarcava su un volo diretto a Venezia.
Acquisiti tutti gli elementi utili alla completa identificazione nonché ad individuarne il domicilio, l’uomo raggiunto nel proprio domicilio ammetteva i fatti e consegnava la collana compendio di furto.