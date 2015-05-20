Rubano all'Agip di piazza Purgatorio: sono già liberi

Erano stati arrestati la notte scorsa dai carabinieri

95047.it Non si arresta l'azione di contrasto dei carabinieri della Compagnia di Paternò alla criminalità comune. La notte scorsa, attorno alle 2, l'equipaggio di una gazzella del nucleo radiomobile ha colto sul fatto i due criminali che, dopo aver sfondato un vetro della porta d'ingresso del distributore Agip di Piazza Purgatorio, stavano razziando la cassa (circa 100 euro) ed una ventina di litri di gasolio. A finire in manette due pregiudicati paternesi Francesco Costanzo e Salvatore Lo Re, rispettivamente di 39 e 38 anni, accusati di furto aggravato in concorso. Un terzo complice è riuscito a far perdere le propri tracce.

Gli arrestati nonostante siano stati colti in flagranza di reato, restano in attesa di giudizio, ma sono stati rimessi in libertà così come disposto dal magistrato di turno.