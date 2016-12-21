Rubano capi d'abbigliamento in due negozi del Centro Sicilia: fermate due paternesi

Il valore della refurtiva si aggira attorno ai 500 euro

95047.it La collaborazione tra i servizi di vigilanza attivi nei centri commerciali della provincia etnea e l’Arma territoriale ieri pomeriggio ha portai i carabinieri della Tenenza di Misterbianco ad intervenire al parco commerciale “Centro Sicilia”, di Contrada Cubba, per fermare e perquisire due donne, paternesi di 47 e 16 anni, trovate in possesso di due borsoni stracolmi di capi di vestiario razziati poco prima dagli stand dei negozi “Moda Italia” e “Six” operanti all’interno del centro commerciale. La refurtiva, del valore di circa 500 euro, è stata restituita agli aventi diritto mentre la donna arrestata, in attesa della direttissima, è stata relegata agli arresti domiciliari.