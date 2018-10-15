RUBANO NEL SUO LOCALE, IL RISTORATORE POSTA SU FACEBOOK LE FOTO DEL LADRO

E’ uno dei tanti furti commessi a Palermo. Un giovane è entrato nel locale e ha portato via i tablet utilizzati dal ristoratore per prendere le comande dei clienti.Oltre ai tablet il ladro si è portat...

E’ uno dei tanti furti commessi a Palermo. Un giovane è entrato nel locale e ha portato via i tablet utilizzati dal ristoratore per prendere le comande dei clienti.

Oltre ai tablet il ladro si è portato via una bottiglia di una grappa pregiata. Il furto è avvenuto la scorsa settimana nel ristorantino Leone di via Cavour a Palermo. Il titolare del locale ha postato su Facebook la foto del ladro in azione ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.“A te che sei entrato furtivamente nel mio locale per rubare i Tablet Samsung che utilizzo per lavorare con tanta fatica e sudore della pelle, che soprattutto con tanto sacrificio devo ancora finire di pagare, a te che non contento ti sei rubato anche la bottiglia Magnum di un grappa pregiata dico sei davvero una persona fortunata – scrive su Facebook Alessandro Azzimati – Molto fortunata perché in questo momento molto delicato della mia vita credo proprio che se ti avessi pescato non saresti uscito dal mio locale”.

Il ristoratore ha presentato denuncia alla polizia.