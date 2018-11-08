RUBANO OLTRE 10.000 EURO DI PROFUMI, IN MANETTE SEI PERSONE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza i catanesi: STRANO Johnny cl.90, ZAPPALÀ Santo cl.75, ARCIDIACONO Giovanni cl.72, EGITTO Catia A...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza i catanesi: STRANO Johnny cl.90, ZAPPALÀ Santo cl.75, ARCIDIACONO Giovanni cl.72, EGITTO Catia Agata cl.85, EGITTO Santa Concetta cl.72, VALENTI Rosa cl.81, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.

I malviventi avevano organizzato tutto nei minimi dettagli: giunti a bordo di un furgone e tre autovetture hanno forzato il cancello d’ingresso del deposito della “Sicurella Profumi s.r.l.” di via Montepalma 22, per poi iniziare a rubare la merce contenuta all’interno del capannone.

Una delle auto utilizzate per il furto, appena stipata di merce, si stava allontanando dal sito quando, una pattuglia del radiomobile che stava transitando in zona l’ha fermata per controllo. I militari vedendo la merce che trasportava, dimostrando un’ottima conoscenza del territorio, l’hanno immediatamente collegata al vicino deposito della Sicurella.

Così, tramite la centrale operativa del Comando Provinciale di Piazza Verga, sul posto sono state fatte convergere altre pattuglie del radiomobile, nonché quelle della Tenenza di Misterbianco e della Stazione di Catania Nesima, creando di fatto un dispositivo d’intervento che ha consentito di circondare il capannone e di arrestare gli autori del furto.