Rubano un’auto e scappano speronando vetture in sosta: arrestati a Catania

Nel corso del pomeriggio, a Catania, i militari della Stazione Carabinieri di Catania Librino hanno arrestato in flagranza di reato, ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, un 29enne e un 19enne, entrambi residenti nel capoluogo etneo, nel corso di un mirato servizio di contrasto al furto di autoveicoli svolto nell’area di parcheggio di un centro commerciale in zona “Pigno”.

I due, entrambi con precedenti specifici, sono stati notati dai militari mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto a bordo di un’autovettura e, pertanto, i Carabinieri hanno avviato i necessari accertamenti in sinergia con la Centrale Operativa.

Le verifiche hanno fatto emergere che l’auto sulla quale viaggiavano era stata rubata qualche giorno prima in provincia di Agrigento, quindi i Carabinieri hanno deciso di fermarla. Tuttavia, all’alt intimato dalla pattuglia, il conducente non solo non si è fermato ma, effettuata una manovra improvvisa, si è dato alla fuga a forte velocità per le vie del quartiere.

Ne è scaturito un inseguimento durante il quale il veicolo in fuga ha urtato alcune auto in sosta lungo la carreggiata, senza fortunatamente provocare feriti, ma causando danni ai mezzi coinvolti. Giunti in via Goito, complice il traffico intenso, i fuggitivi hanno abbandonato l’auto tentando di proseguire la fuga a piedi. I due, però, sono stati raggiunti dai militari che sono riusciti a bloccarli e metterli in sicurezza.

La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire e sequestrare una centralina per autovettura, due telecomandi e diversi attrezzi da scasso, ritenuti compatibili con l’attività illecita del furto di auto.

Sulla base degli elementi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due giovani sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto per entrambi la sottoposizione agli arresti domiciliari.