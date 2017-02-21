Rubano un'auto in via Monfalcone: fermati dai carabinieri

I militari hanno beccato i due a bordo della vettura appena rubata

95047.it Il comunicato stampa del Comando provinciale dei carabinieri:

"La scorsa notte, i carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 22enne Antonino BALLATO ed il 43enne Francesco MUSARRA, entrambi paternesi, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

E’ stata la pattuglia del Nucleo Operativo a riconosce e bloccare i due pregiudicati mentre si trovavano a bordo di una Fiat Punto, di proprietà di un pensionato paternese, asportata poco prima in Via Monfalcone. Sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di attrezzi idonei alla forzatura delle serrature delle portiere nonché dei blocchetti di accensione delle macchine da rubare. L’autovettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari".