RUBATA L’AUTO A UN GIOVANE DISABILE: LA POLIZIA LA RITROVA TRA CATANIA E MISTERBIANCO

La Polizia di Stato oggi pomeriggio ha rinvenuto l’autovettura di proprietà della famiglia di un giovane con disabilità rubata un paio di giorni addietro in Piazza Ludovico Ariosto. La storia di questo giovane, il cui fratello aveva lanciato un accorato appello sui social, ha colpito particolarmente i poliziotti della squadra volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati quotidianamente nell’attività di controllo del territorio, i quali si sono messi subito alla ricerca del mezzo.

La macchina, che era stata appositamente attrezzata per consentire al giovane di salire nel vano posteriore, è stata ritrovata un paio di ore fa, in buone condizioni, in una zona al confine con il comune di Misterbianco ed è stata poi restituita alla famiglia del giovane, che ha espresso profonda gratitudine agli agenti, ringraziandoli per il lavoro che svolgono quotidianamente a favore della collettività.

In ricordo di questo momento è stata scattata una foto con i poliziotti i quali hanno donato al loro nuovo amico un berretto della Polizia di Stato.

Gli uomini della Questura di Catania sono quotidianamente impegnati nell’attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno dei furti di auto e di parti di esse, riuscendo a ritrovare e a restituire ai legittimi proprietari ogni giorno in media 5 autovetture oggetto di furto.

29 Gennaio 2025